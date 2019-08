Premiere in BBC Radio

Was mit Coversongs begann, entwickelte sich rasch zu ihrem ganz eigenen Sound. Auf eine EP folgte 2018 ein Album („I am me“), das sie gemeinsam mit dem Linzer Rapper Def III selbst produzierte. „Durch seinen Einfluss habe ich auch mehr zu rappen begonnen“, so Wögerer, die erfolgreich mit verschiedensten Genres experimentiert. So etwa steuerte sie bei „My Love“ desDrum- and Bass-Duos Dossa & Locuzzed ihre soulige Stimme bei und feierte damit Anfang Juli sogar im britischen BBC Radio 1 Premiere. Neben „Misses U“ ist Ursi Wögerer aber auch Teil der rein weiblichen A-capella-Gruppe „Beat Poetry Club“. Auftritte im In- und Ausland, die Organisation eines jährlichen Festivals, Workshops und sogar Kindermusicals stehen dabei auf dem Programm. Vielseitigkeit wird hier nicht nur fantasiert, sondern gelebt.