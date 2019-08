„Krone“: Was sind weitere Tipps für ungeübte Schwimmer?

Eberl: Eine der häufigsten Ursachen für Badeunfälle ist die Selbstüberschätzung. Wenn die Badeinsel 50 bis 60 Meter entfernt ist, ist das für ungeübte Schwimmer zu weit. Ich empfehle, parallel zum Ufer zu schwimmen und nicht zu weit in die Mitte des Sees hinaus. Man sollte nicht alleine ins Wasser gehen und ansonsten immer etwas zum Festhalten mitnehmen. Es gibt Bojen, die zeiht man hinter sich her und falls man nicht mehr kann, hält man sich fest.