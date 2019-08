Ist es wirklich ein Sittenbild der gesamten Partei, wenn zwei Vertreter sich so verhalten?

Schauen Sie doch die Liederbuch-Affäre an. Es hat mich maßlos gestört, dass man so technisch diskutiert hat. Ob man das jetzt gesungen hat, ob man davon gewusst hat. Für mich reicht es, dass es so etwas noch immer gibt in Österreich. Und es gibt nur eine Partei, in der so unglaubliche Dinge immer wieder passieren. Ich habe zu Hause in meinem Büro 300 Bücher über den Holocaust, ich habe in meinem Buch über Österreich auch über die braunen Flecken in der SPÖ geschrieben. Die Frage ist: Lernt man daraus oder nicht?