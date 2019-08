Weil ihr Handy am Freitagabend in die Donau gefallen ist, sei die Frau im Bereich einer Eisenbahnbrücke im schwäbischen Neu-Ulm in den Fluss gestiegen, um nach dem Gerät zu tauchen. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, sei die 31-Jährige daraufhin ein Stück um die Brückenpfeiler geschwommen, plötzlich aber verschwunden. Ihr Mitbewohner habe daraufhin die Rettungskräfte alarmiert, bestätigte die Polizei.