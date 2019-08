Über zwei Stunden im Eis: Wiener bricht Weltrekord

Josef Köberl schwimmt schon seit Jahren in sehr kalten Gewässern. Dabei hat er seine Grenzen immer mehr erweitert. Im April trat er bei einer Fernsehshow auf und saß damals eine Stunde und acht Minuten in einer Badewanne voll mit Eis. So kam er auf die Idee mit dem jetzigen Weltrekordversuch. Noch bis zuletzt hatte er im eigenen Garten in einem Planschbecken voll Eis trainiert.