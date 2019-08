Ein herber Rückschlag hat den österreichischen Extremradfahrer Wolfgang Fasching ereilt, der in zwölf Tagen von Gibraltar zum Nordkap in Norwegen gelangen möchte. Er wurde am Freitag in Lüttich in einen Verkehrsunfall verwickelt und musste in ein Spital gebracht werden, wo zum Glück nur Abschürfungen und keine Knochenbrüche festgestellt wurden, teilte das Team um Fasching am Samstag mit.