Das MotoGP-Rennen am Sonntag (live ServusTV) beginnt um 14.00 Uhr. In der Moto3-Klasse erzielte der Österreicher Max Kofler (KTM, oben im Bild) im dritten freien Training die 28. Zeit. Der 18-jährige Wild-Card-Fahrer bleibt der WM vorerst erhalten, Kofler kann auch beim nächsten Rennen in Silverstone starten.