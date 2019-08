Zwei griechische Pensionisten sind am Freitagabend bei der Kollision eines Schnellbootes mit einem Holzboot in Griechenland ums Leben gekommen. Eine 60-jährige Griechin schwebt darüber hinaus in Lebensgefahr. Sie war an Bord des Fischerboots, das vor der Küste der Touristenregion von Porto Heli auf der Halbinsel Peloponnes gerammt wurde. Ein Franzose, der das 350-PS-Gefährt gesteuert hatte, stellte sich am Samstag den Behörden.