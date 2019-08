Nacht in Notbiwak verbracht

Samstagfrüh wurde sie fortgesetzt und endete erfolgreich: Der Wiener konnte im Bereich des Rauchkogels unversehrt aufgefunden werden. Er war in den späten Abendstunden in unwegsames Gelände geraten, verirrte sich und verbrachte in einem Notbiwak die Nacht. Per Hubschrauber wurde er ins Tal gebrach.