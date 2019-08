In Going am Wilden Kaiser kam der Betrugsversuch nicht per E-Mail, sondern Telefon: Am Freitag klingelte bei einem 35-Jährigen das Handy: Er habe 75.000 Euro bei einer Internetdatenauslosung gewonnen. Um das Geld zu erhalten, wurde dem Mann erklärt, solle er 800 Euro an Notariatskosten begleichen - und zwar in Form von Wertgutscheinen, die er bei einer Firma erwerben sollte. Aber auch hier handelte das Opfer richtig: Anstatt den angeblichen Notar, kontaktierte er die Polizei. „In allen drei Fällen laufen nun die Auswertungen zur Feststellung der Täterschaften“, informiert die Polizei.