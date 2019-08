Erstmals um drei Jahre wurde mit dem treuen (seit 2003) Hauptsponsor Wien Energie verlängert. „Rapid ist eine starke Marke. Wir sind stolz darauf – auch wenn es einmal nicht so läuft“, so Wien-Energie-Geschäftsführer Michael Strebl. Der auch zum Präsidenten-Wahlkampf in Hütteldorf Position bezieht: „Wir mischen uns nicht in Personaldebatten ein, das ist Sache des Vereins.“ Nach Roland Schmid werden am Montag auch Martin Bruckner und Robert Grüneis ihre Bewerbung abgeben.