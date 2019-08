Gut, dass es jetzt losgeht. Wir haben die Vorbereitung perfekt genutzt, sind in Form.“ Ralph Hasenhüttl, der gestern seinen 52. Geburtstag feierte, nimmt die Euphoriewelle in Southampton dankbar auf. Heute startet „Hasi“ mit den „Saints“ in Burnley in seine erste volle Saison auf der Insel. Die Erwartungen sind hoch: In den Tests blieb Southampton ungeschlagen. Ein einstelliger Tabellenplatz scheint realistisch, obwohl es letzte Saison noch gegen den Abstieg ging.