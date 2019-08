Bei der Rallye Dakar haben wir auch sieben Jahre für den ersten Sieg gebraucht“, sagt Stefan Pierer. Den die „Krone“ gestern in der Luxus-Hospitality von KTM in Spielberg traf. Dabei vom KTM-Boss erfuhr: „Wir bleiben zumindest bis 2026 in der MotoGP.“ Dann wären die Mattighofener zehn Jahre in der Zweirad-Königsklasse. Wo man sich seit dem Einstieg 2017 stetig der Spitze genähert hat. „Am Anfang waren wir über drei Sekunden pro Runde hinter den Schnellsten“, weiß Sportchef Pit Beirer. In Le Mans war man heuer aber bereits nach 27 Runden insgesamt nur sechs Sekunden zurück. Im gestrigen Spielberg-Training belegte Miguel Oliveira als bester KTM-Fahrer mit 0,4 Sekunden Rückstand auf Márquez Rang sieben. „Wir müssen 15 Jahre gegenüber anderen Herstellern aufholen“, weiß Pierer. Der sich auch dank Top-Partnern wie Red Bull die Motorrad-Königsklasse im Jahr kolportierte 35 Millionen Euro kosten lässt. Die Verlängerung bis 2026 würde also hochgerechnet 175 Millionen Euro kosten.