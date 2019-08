Insgesamt 30 Migranten in vier kleinen Booten - darunter einem Kajak - sind am Freitag im Ärmelkanal gerettet worden. Unter den aus Frankreich kommenden Menschen befanden sich auch zwei Kinder, wie das britische Innenministerium in London mitteilte. Die Menschen aus dem Iran und Afghanistan wurden in die südenglische Hafenstadt Dover gebracht.