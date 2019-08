Schwere Wirbelsäulenverletzungen

Der Wanderer rutschte in weitere Folge etwa 20 Meter ab. Dabei erlitt er schwere Verletzungen an den Beinen und an der Wirbelsäule. Der 44-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ gerettet und ins Klinikum Wels geflogen.