Marko Arnautovic hat für Shanghai SIPG in der chinesischen Fußball-Meisterschaft seinen dritten Saisontreffer erzielt. Dem Wiener blieb mit einem 2:2 bei Guangzhou R&F am Freitag ein Sieg aber weiter verwehrt. Shanghai liegt nach dem vierten Unentschieden in Folge nun fünf Zähler hinter Tabellenführer Guangzhou Evergrande, der aber erst Sonntag im Spitzenspiel gegen Beijing Guoan im Einsatz ist.