Die Jagd auf Edelmetall geht los! Mit Stephan Rabitsch und Matthias Krizek sind am Sonntag gleich zwei Wels-Profis bei der Rad-EM im Straßenbewerb in den Niederlanden am Start und hoffen wieder auf positive Schlagzeilen. Am Montag überschattete ja der tödliche Sturz des Belgiers Bjorg Lambrecht bei der Polen-Rundfahrt weltweit den Radsport.