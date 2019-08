Es steht nun fest, dass jene Täter, die in der Nacht zum Donnerstag den Bankomat der Sparkasse in Nußdorf-Debant gesprengt haben, auch Geld erbeuteten. Eine Summe wurde nicht bekannt gegeben. Die Polizei fahndet nach einem neueren hellen Mercedes mit deutschem Länderkennzeichen. Hinweise bitte an das Landeskriminalamt in Tirol: 059133 703333