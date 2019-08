Trauer und Entsetzen auch im Salzkammergut

Trauer und Entsetzen herrschten am Samstag auch in Bad Goisern: Ferialpraktikant Simon P. (18) aus Bad Goisern wollte gegen 8.20 Uhr früh in Gosau im Bereich Iglmoos/Seeaukogel mit einem Traktor Fichten über einen Zugweg zum Holzdepot ziehen. In einer Kurve stürzte er drei bis fünf Meter über die Böschung ab, der Traktor kam seitlich am Dach zu liegen. Simon wurde zwischen der Fahrerkabine und einem Stein eingeklemmt und tödlich verletzt. Die Landwirtschaft war sein Traum, ein Onkel hatte ihm den Job bei einer Goiserer Holzfirma besorgt.