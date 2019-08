„Harry Preuner pflegt einen Stil des Miteinander und setzt in den Entscheidungen nach Möglichkeit auf breite Mehrheiten. Er ist ein Bürgermeister mit Prinzipien und Tugenden und hat einen guten Blick für die großen Zusammenhänge, auch gemeindeübergreifend und in der Zusammenarbeit mit dem Land“, sagte Landeshauptmann Haslauer in seiner Laudatio.