Gegen 13.40 Uhr fuhr der 68-Jährige mit einem mit Kalk beladenen Lkw am Freitag auf der B 77 in Richtung Weißkirchen. Nach dem Abkommen von der Straße stürzte der 40 Tonnen Sattelzug 25 Meter in die Tiefe und kam seitlich zu liegen.