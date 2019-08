„Eine Größe von mehr als 180 Zentimetern ist in Summe im Motorradsport eher ein Nachteil“, sagt Österreichs Biker-Legende Gustl Auinger, „denn auch wenn große Fahrer Vorteile bei der Gewichtsverlagerung haben, sind die heutigen Motorräder meist kurz gebaut, da ist’s schwer, große Körperteile hinter der Verkleidung zu verstecken.“ Und: „In der MotoGP ist’s zwar gut, wenn man viel Kraft hat, aber in den PS-schwächeren Aufbauklassen der Moto 2 und 3, wo’s keine individuell angepassten Verkleidungen gibt, ist zusätzliches Gewicht, das Größe meist mit sich bringt, ein Nachteil. Schon beim Start ist’s günstig, wenn man so wenig Ballast wie möglich mit sich führt“