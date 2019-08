Feuerteufel in Going und Innsbruck

Auch heuer gab es bereits zahlreiche Brände, die den Ermittlern Kopfzerbrechen bereiten. In Going am Wilden Kaiser brannten Anfang Juni ein Bauernhof und ein Stadel zur Gänze aus. Der Gesamtschaden: 1 Million Euro. Die Polizei geht auch hier von Brandstiftung aus. In Innsbruck brannte es Anfang Juli: Das Café im Hofgarten stand in Flammen. Acht Stunden kämpften die Einsatzkräfte gegen ein Feuer, das ebenfalls gelegt wurde.