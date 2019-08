Die steirischen Bauern ließen sich in der aktuellen Debatte nicht den Schwarzen Peter zuschieben, betont Landwirtschaftskammerchef Franz Titschenbacher. „Wir setzen auf Kreislaufwirtschaft, klimafitte Grünland- und Ackerwirtschaft.“ Vor allem bei Rindern seien Unterschiede zum Ausland oft exorbitant: „Wir halten die Tiere so, dass der CO2-Ausstoß gering ist im Vergleich zu jenem in Nord- und Südamerika. Wo Tiere in riesigen Fressstationen zu Tausenden gehalten, mit Kraftfutter hochgemästet werden, wobei unglaubliche Emissionen durch den konzentrierten Dünger entstehen.“ Jeder einzelne könne zum Klimaschutz beitragen, allein schon durch sein Einkaufsverhalten in Richtung regional und saisonal.