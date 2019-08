Eines ist klar: Leicht wird die „Mission Klassenerhalt“ in Varazdin nicht. „Aber die Trainer haben errechnet, dass es sich dann ausgehen sollte, wenn wir alle unsere Saisonbestleistungen abrufen können“, erklärt Michi Egger im Vorfeld. Hintergrund: Durch Änderungen in der Ligen-Gestaltung ab dem Jahr 2021 gibt es in Kroatien zwar nur einen Aufsteiger in die 1. Liga, allerdings gleich fünf Absteiger in die Drittklassigkeit. Damit ist klar: Will Österreich auch in zwei Jahren zweitklassig sein, muss zumindest Platz sieben erreicht werden.