45 Kilometer für die hauseigene Rohrpost

Die Klinik ist ein lebendiger Organismus, der Keller der Bauch. Hier befindet sich auch die Aorta, sprich die Hauptschlagader des Krankenhauses. Von hier aus werden Energieversorgung, Computersteuerung, Wärme und Kälte geregelt. Aber nicht nur das! Schwamberger zeigt auf eine antike Erfindung, die heute wieder in Mode kommt: die Rohrpost. Während andere Krankenhäuser dieses Übermittlungssystem aufgegeben haben, hat die Klinik Innsbruck sogar zwei davon. Insgesamt 45 Kilometer umfasst das Netzwerk. An den Kreuzungen lenken Roboter die Sendungen in die richtigen Bahnen. „Heute sind wir froh, die Rohrpost nicht abgeschafft zu haben. Das Versenden von Laborproben, Blutkonserven und Formularen funktioniert so genial einfach und schnell“, erklärt Schwamberger. Und tatsächlich: Es geht flugs! So flugs, dass die Mitarbeiter die Versandbehältern als Bomben bezeichnen. An 3000 Stationen können sie mit Hilfe der Rohrpost gezündet werden. Für die ganz eiligen Sendungen zwischen Blutbank und Operationssälen gibt es ein eigenes Express-System.