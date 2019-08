6 Millionen Liter Milch in Zukunft verarbeitet

Am bisherigen Standort ist das Unternehmen längst an seine Grenzen gestoßen. 4,3 Millionen Liter Milch werden dort jedes Jahr angeliefert. Aber nur ein Teil davon – 3 Millionen Liter – kann direkt vor Ort verarbeitet werden. Der Rest wird an den Milchhof Sterzing weiterverkauft. Das soll mit der Fertigstellung der neuen Produktionsanlage 2020 Geschichte sein. Loferer: „Am neuen Standort können wir bis zu 6 Millionen Liter verarbeiten. Mittelfristig sollte es keine Produktionsengpässe mehr geben.“