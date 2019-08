Thomas Rücker, Experte für Mykologie erklärt: „Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass sich die ganze Saison zeitlich nach hinten verschiebt. Aber im vergangenen Jahr ist auch erst in der zweiten August-Hälfte ein Boom gewesen, also warten wir mal ab, was kommt.“ Auf die Frage, warum die Pilze heuer erst später kommen, meint der Experte: „Das hat vor allem mit dem schneereichen Winter und der lang andauernden Trockenheit in den Wäldern zu tun. Weder im Mai noch im Juni hat es viele Regentage gegeben, all das wirkt sich negativ auf das Wachstum der Pflanzen aus.“