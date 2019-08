Wie soll es mit der „Fridays for Future“-Klimabewegung weitergehen und welche konkreten Forderungen sollen an die Politik gestellt werden? Mit diesen Fragen beschäftigten sich Jugendliche aus aller Welt diese Woche bei der Klimakonferenz „Smile for Future“ in der Schweiz. Doch die von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg inspirierte globale Bewegung zeigte sich ziemlich zerstritten. So sollen laut Medienberichten bei mehreren Teilnehmern Tränen geflossen sein. Thunberg selbst verließ aus Protest gemeinsam mit mehreren Aktivisten eine laufende Debatte. Am Freitag kam es dann zu einem Eklat: Die 16-Jährige ließ die anwesenden Journalisten aus dem Saal entfernen, wie deutsche und Schweizer Medien schreiben.