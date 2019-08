Der Brasilianer Marco Aurelio Vaz sammelte am Dienstag an Brasiliens Copacabana Muscheln, als er Schreie hörte. Vaz hechtete ins Wasser, versuchte, die Rufe zu orten. Was er nicht wusste: Die kleinen Kinder waren dem extrem starken Wellengang hilflos ausgesetzt. Auch der Retter hatte große Probleme: „Ich schwamm fünf Meter und wurde wieder meterweit zurückgeschwemmt.“