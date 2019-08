Erste Stellungnahme des Landes

Für Landeskulturdirektor Reinhold Kräter dagegen ist „die Betrachtungsweise nicht nachvollziehbar (...)“. Er betont die Wichtigkeit der landeseigenen Einrichtungen zur Unterstützung zeitgenössischer Kunst und Kultur. „Jeder Euro des Kulturbudgets wurde und wird für Kunst und Kultur in Oberösterreich verwendet. Die Tatsache, dass die Förderquote für zeitgenössischer Kunst seit vielen Jahren über 90 Prozent liegt, beweist, dass die Direktion ihrem kulturpolitischen Auftrag, Kunst und Kultur in breitem Umfang zu ermöglichen, in jedem Fall nachkommt. Wir stehen in laufendem Kontakt mit den Vertreterinnen und Vertretern der KUPF, den oberösterreichischen Künstlerinnen und Künstler sowie Förderwerbern und werden das auch weiterhin sein“, schließt Kräter.