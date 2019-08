„Krone“: Der Park muss ja der Garage weichen…

Rotraud Steiger: Im Brunnerpark stehen zahlreiche 120 Jahre alte Bäume, er ist eine grüne Lunge für die Stadt. Wir brauchen die Bäume und Sträucher in der Innenstadt gegen die steigende Erhitzung. Ich verstehe nicht, dass ein Park in einer geschützten Altstadt einfach so in Bauland umgewidmet werden kann.