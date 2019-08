Barbara Mayer, die Staatsmeisterin in Ultradistanz Rennrad und dreifache Vizestaatsmeisterin in Einzelzeit, Rennrad und Mountainbike fahren, trainierte mit den jungen Teilnehmern spielerisch Koordination, Gleichgewicht und den richtigen Umgang mit dem Bike. Mit Leidenschaft, Disziplin und Spaß an der Bewegung zeigte sie den Kids die richtige Haltung und Bremstechnik, über Rampen und Stufen zu zischen bis hin zu Wheelie und Bunny Hop.