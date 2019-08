Ein Asteroid, der größer ist als das Empire State Building in New York, ist am Samstagvormittag, um 9.23 Uhr MESZ, an der Erde vorbeigerast. Auch wenn der kosmische Brocken, der geschätzte 570 Meter groß ist, von der US-Raumfahrtbehörde NASA als NEA (Near Earth Asteroid) und damit als „potenziell gefährlich“ klassifiziert wird, ging von dem Besucher aus dem All keinerlei Gefahr für die Erde aus.