Die Aussichten sind vielversprechend. „Allein in den touristischen Sparten stehen Investitionen von mehr als 7,4 Millionen Euro an“, sagt Landesrat Alexander Petschnig (FP). Flankiert werden die Ausgaben von weiteren Projekten um 6,9 Millionen €, die über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung laufen. Noch deutlicher zeichnet sich der positive Trend im Gewerbe und in der Industrie ab. Fast 40 Millionen € sind heuer in den ersten sechs Monaten in den Ausbau bereits geflossen.