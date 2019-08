Finger weg vom iPhone am Steuer! Gegen Handy-Sünder machen Verkehrsexperten mobil. Strenge Kontrollen kündigte der Landeshauptmannstellvertreter bereits an. Eine Schwerpunktaktion lief Freitag in Neusiedl am See. Besonderes Augenmerk legte die Polizei zudem auf Gurtenpflicht und richtige Kindersicherung.