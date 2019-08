Zu drei Jahren Haft ist ein 58-Jähriger am Freitag im Wiener Landesgericht verurteilt worden, weil er mehrfach die eigene Tochter sexuell missbraucht hat. Den nicht rechtskräftigen Schuldspruch fällte ein Schöffensenat unter dem Vorsitz von Christoph Bauer. Der Mann hatte im April Selbstanzeige bezüglich zweier Fakten erstattet, die er am Freitag in der Verhandlung auch zugab.