Die Tage werden kürzer, die Nächte wieder länger und der Sommer neigt sich langsam, aber doch dem Ende zu. So herrlich die schönste Zeit im Jahr auch ist, so hat sie auch ihre Spuren hinterlassen. Ständige Sonnenbestrahlung, Wind, Wasser oder häufiges Zusammenbinden haben die Haare nicht nur von der Sonne geküsst, sondern sie auch ziemlich in Anspruch genommen.