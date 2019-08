Drei Jahre ist es aus, dass die „Krone“ die Pläne zur Absiedlung des UKH aufdeckte. Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht: Die Planung wurde umgekrempelt. Das UKH übersiedelt nicht in die Chirurgie West, sondern in einen kompletten Neubau, der an Stelle des Sparkassengebäudes entsteht. Fertigstellung 2025.