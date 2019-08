So wurde ein Afghane (21) auf frischer Tat ertappt, wie er bei einer Firma an einer Fußleiste herumhantierte. Dort hatte er 1,6 Gramm Cannabis zum Weiterverkauf versteckt. Ein Türke (39) hatte darüber hinaus in seiner Wohnung in Hallein Kokain und Suchtmittel-Utensilien versteckt. Zudem fanden Beamte bei der Durchsuchung auch verbotenes pornografisches Material auf einem Computer. Der Mann sitzt bereits in der Justizanstalt ein. Angezeigt wurden zudem zehn seiner Abnehmer aus dem Pongau und aus Oberösterreich.