Neben Chamonix findet die Alpine Academy auch in Jackson Hole, Wyoming, USA, sowie im kanadischen Squamish in British Columbia (BC) statt. Dietrich: „Das Besondere ist, dass die Kurse aufbauend sind, wer etwa in Chamonix Trad-Klettern Level 1 gemacht hat, der sollte in Squamish den Level 2 machen können.“ Die Arc‘teryx Alpine Academy ist eine Berg-Uni, wo man Lust auf ein weiteres Semester bekommt.