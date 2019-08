Wieder Aufregung um den Urlaub von Italiens Innenminister Matteo Salvini. Und wieder ist ein Handyvideo der Anlass. Nachdem ein Journalist für die Veröffentlichung eines Clips, in dem Salvinis Sohn Federico (16) auf einer Spritztour mit einem Jetski der Polizei zu sehen ist, bedroht worden war, ist nun der Papa dran. Auf einer Feier in der Strandbar „Papeete Beach“ in Milano Marittima nahe Ravenna wagte sich der umstrittene Politiker in die DJ-Kabine und spielte mit den Mischpultreglern, während Gäste zur Nationalhymne tanzten.