Zu einer spektakulären Expedition in die Arktis machen sich am Samstag Polarforscher aus 19 Ländern auf: An Bord des deutschen Eisbrechers Polarstern, den sie im Packeis festfrieren lassen, werden sie ein Jahr lang über den zentralen Bereich der Arktis driften und dort alle Bereiche des Ökosystems von der Meeresoberfläche bis in die Tiefsee erforschen, um die Folgen klimatischer Veränderungen auf die Lebensvielfalt der Region um den Nordpol zu ermitteln.