Insgesamt 20 Verdächtige sitzen seit Tagen in Klagenfurt in Untersuchungshaft. „Es sind Flüchtlinge aus Nigeria mit italienischen Papieren“, erklärt Ermittler Mario Wurzer. An die 100 Polizisten hatten am Montag sechs Wohnungen gestürmt. Gefunden wurden dort drei Kilogramm Heroin und zwei Kilogramm Kokain. Bereits 2018 waren Kuriere in Kärnten gestoppt worden, die Suchtgift in Bodypacks aus Italien geschmuggelt hatten.