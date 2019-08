Halbzeit bei den Sanierungsarbeiten der U4. Seit Ende Juni wird die Teilstrecke zwischen den Stationen Längenfeldgasse und Karlsplatz modernisiert. Derzeit läuft alles nach Plan - pünktlich zu Schulbeginn am 2. September soll die U4 wieder in allen Stationen zugänglich sein. Dafür sorgen die 200 Bauarbeiter, die täglich an der dreieinhalb Kilometer langen Strecke schwitzen und die Gleise und Stationen auf den neuesten Stand der Technik bringen. Am Freitag haben sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima und Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer bei ihnen bedankt.