„Coole Straßen“ inmitten der Wiener Hitzeinseln

Die Hardtmuthgasse von Alxingergasse bis Herzgasse wird die erste „Coole Straße“ im 10. Bezirk sein. Im 16. Bezirk befindet sie sich in der Hasnerstraße von Habichergasse bis Haymerlegasse. Bezirksvorsteher Franz Prokop dazu: „Maßnahmen zur Abkühlung sind wichtige Beiträge für mehr Lebensqualität in Wien. Mit Unterstützung der Stadt wurden gerade in Ottakring in den letzten Monaten vor allem am Johann-Nepomuk-Berger Platz, der Neu Lerchenfelderstraße Neu, rund um den Brunnenmarkt und im Gürtelbereich auch über 80 Baumpflanzungen vorgenommen.“