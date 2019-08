Vor drei Jahren war er in Österreich nach einem Trainingssturz nur Fünfter geworden, die jüngsten beiden Auflagen hatte der Serien-Weltmeister als Zweiter beendet. Alle drei Rennen seit dem Österreich-Comeback der MotoGP 2016 endeten mit Ducati-Siegen. Dovizioso war am Freitag zunächst im FP1 Schnellster vor Marquez, stürzte aber am Nachmittag kurz vor Schluss von FP2 und kam über Platz neun nicht hinaus. Der Italiener kam immerhin unversehrt an die Box zurück. Dem schon 63 Punkte hinter Marquez zurückliegenden WM-Zweiten ist bewusst, dass der siebenfache Weltmeister und sechsfache Saisonsieger Marquez in der Form seines Lebens agiert und dass es schwer wird, am Sonntag (14 Uhr) die Ducati-Siegesserie auf dem Red Bull Ring fortzusetzen. „Wir wissen, dass es hart wird, Marc in dieser Form zu stoppen.“