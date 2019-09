Wird Kaffee gekocht, entsteht ein sandiger Kaffeesatz, den die meisten Menschen einfach so in den Mist geben. Dabei verbergen sich in der braunen Wunderpaste zahlreiche Nährstoffe, von denen wir profitieren können. Schon unsere Großmütter wussten die vielen positiven Eigenschaften von Kaffeesatz zu schätzen. In den südlichen Ländern heißt es sogar, dass sich aus dem Kaffeesatz die Zukunft eines Menschen voraussagen lässt. Das halten wir aber eher für Aberglaube. Folgende positiven Eigenschaften auf die Gesundheit sind dem Kaffeesatz aber durchaus zuzuschreiben!