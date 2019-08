Mit Karin Starlinger-Baumgartinger steht in der 65-jährigen Geschichte des Werkschulheims erstmals eine Frau an der Spitze. Die Oberösterreicherin absolvierte an der Universität Salzburg das Lehramtsstudium in Italienisch und Spanisch, unterrichtete am Bundes- und Bundesrealgymnasium in Gmunden und engagierte sich zuletzt an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich im Bereich der Schulentwicklung. Als ausgebildete Mediatorin und Coachin weiß sie mit den umfangreichen Anforderungen des Schulalltags sowohl auf Lehrer- als auch auf Schülerebene bestens umzugehen.