Auch Wimbledon-Siegerin und Titelverteidigerin Simona Halep (ROU-4) steht in der Runde der letzten acht. Die mit Abstand interessanteste Viertelfinal-Partie am Freitag ist jene zwischen Osaka und der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams. Es ist das erste Aufeinandertreffen seit dem US-Open-Finale vor fast einem Jahr, als Williams ihren berüchtigten Ausbruch in Richtung des Schiedsrichters hatte und Osaka sensationell den Titel geholt hatte. Die 21-jährige Osaka freut sich auf das Duell. „Wenn immer ich die Möglichkeit habe, gegen sie zu spielen, fühlt es sich für mich wie eine einzigartige Möglichkeit an.“